Quando inizia Ballando Con Le Stelle 2024 la nuova edizione in autunno

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Tanti ritorni e novità per il prime time di Rai 1: la stagione televisiva si apre concon le, il seguitissimo talent show condotto da Milly Carlucci. Come da indiscrezioni, la prima puntata è prevista per sabato 28 settembre. Il programma, composto da 12 puntate, terrà compagnia al pubblico fino al 14 dicembre, data presumibile della finale (salvo imprevisti). Milly Carlucci torna concon le: appuntamento su Rai 1 da fine settembre! Ma le novità non finiscono qui! La settimana prima dicon le, ovvero il 21 settembre, su Rai 1 andrà in onda il nuovo game show “Chi può batterci?”. Condotto da Marco Liorni, il programma metterà alla prova il pubblico in studio, che sfiderà una squadra di vip del mondo dello spettacolo e dello sport.