Pronti ad accoglierti nella nostra vita Il lieto annuncio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024), arriva l’più bello. Grande gioia per una delle coppie più amate e seguite: lei ha 2 milioni di follower, lui si difende bene con 679mila. In ogni caso i follower non mancano mai di far sentire il loro affetto e la loro vicinanza. Si sono conosciuti e innamorati nel marzo del 2021 durante l’esperienzacasa del Grande Fratello Vip. L’anno scorso, nel 2023,hanno affrontato una pesante crisi che sembrava definitiva. Lui aveva addirittura abbandonato casa. Poi, però, l’amore ha trionfato e da allora il legame è diventato sempre più forte. Poche settimane fa è uscita una grossa indiscrezione sul loro conto, ma i due non avevano confermato né smentito. Oggi, 19 luglio 2024, è arrivato l’bomba Leggi anche: “La notizia più bella”.