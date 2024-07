Priscilla Presley porta gli ex soci in tribunale | l' accusa è di abuso finanziario

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'attrice e star di Una pallottola spuntata ha deciso di intentare una causa giudiziaria.ha deciso di far causa a quattro dei suoi exin affari per. L'ex moglie di Elvis ha affermato che il gruppo l'avrebbe truffata per oltre 1 milione di dollari, circa 770.000 sterline. L'attrice ha deciso di far causa pere frode finanziaria, secondo quanto risulta dai documenti presentati giovedì a Los Angeles. Tra coloro che sono stati citati in giudizio c'è Brigitte Krause, che si occupa di aste di memorabilia con sede in Florida. Le accusesostiene che Brigitte Krause l'avrebbe 'costretta ad una sorta di schiavitù, costringendola a lavorare affinché loro