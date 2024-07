Pedopornografia due arresti e otto indagati tra la Campania e Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024)(ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti dipersone domiciliate nelle province di Napoli, Caserta, Avellino eper detenzione di materiale pedopornografico.Nel corso delle attività sono state effettuate ispezioni ed analisi informatiche dei telefoni degli, che hanno consentito di acquisire significativi elementi probatori in merito al loro coinvolgimento nella condivisione online di video raffiguranti abusi sessuali in danno di bambini in tenera età, anche neonati, e che hanno portato – proprio per l’ingente quantitativo di materiale illecito detenuto – all’arresto in flagranza di due quarantottenni, uno di Napoli e l’altro di Avellino.