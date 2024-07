Parigi 2024 regolamento tennis tavolo | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sulall’Olimpiade di. Quindici giorni di incontri, dai primi turni di singolare maschili e femminili del 27 luglio alla finale a squadre femminile del 10 agosto, alla South Paris Arena #4. Si parte,detto, con i tornei di singolare maschili e femminili: sfide a eliminazione diretta sino al sogno della medaglia d’oro. Si gioca al meglio dei sette parziali, ciascuno dei quali portato a casa dal primo atleta che raggiunge quota 11 punti. In caso di parità sul 10-10, però, si andrà avanti finché uno dei due non conquisterà due punti di fila. Dopo il sorteggio a inizio match, ciascuno dei due contendenti avrà due servizi a disposizione, e così via con la rotazione fino all’eventualità del 10-10, quando si cambierà dopo un solo punto.