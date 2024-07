Parigi 2024 la ginnasta giapponese Shoko Miyata esclusa dalla squadra olimpica | è accusata di aver fumato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una violazione del codice di condotta costa caro alla 19ennespedizione alle Olimpiadi dia pochi giorni dal via alla rassegna francese. L’atleta avrebbee consumato alcolici e per questo motivo ha lasciato Monaco, dove lasi sta allenando. “Con il suo benestare e dopo varie riflessioni, è stato deciso che si sarebbe ritirata” dalle Olimpiadi, ha detto ai giornalisti a Tokyo il segretario generale della federazionedi ginnastica, Kenji Nishimura.è campionessa nazionale in carica e nel suo palmares c’è un bronzo alla trave ai Mondiali 2022., la: èdiSportFace.