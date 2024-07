Oltre una tonnellata di scarti tessili sequestrati | stavano per essere gettati nei campi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prato, 19 luglio 2024 – Quasi unae mezzo di rifiutipronti persmaltiti illecitamente nei. E’ quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti della polizia municipale di Prato durante un blitz notturno nella zona di Iolo. Il fatto risale allo scorso 17 luglio. Tutto è partito dall’intercettazione, in una strada vicinale, di un furgone carico di30 grossi sacchi neri contenentidi lavorazione tessile, pronti perabbandonati nelle campagne. I due uomini alla guida del mezzo alla vista degli agenti si sono subito dati alla fuga correndo a piedi attraverso i terreni coltivati, abbandonando sulla strada il furgone ancora aperto. I vigili si sono quindi lanciati immediatamente all'inseguimento a piedi, setacciando la zona tra Iolo e via delle Risaie, riuscendo a rintracciare i fuggitivi in via Risorgimento.