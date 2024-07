Morto Di Flumeri | Era il genio delle discoteche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Rimini, con la sua morte, perde un altro personaggio che ha fatto la storia del mondo della notte. In Riviera e non solo. Perché Tommaso Di, scomparso ieri all’età di 80 anni, è stato uno degli artefici dei successi di tante. Studi in elettronica, con l’azienda da lui fondata Diha realizzato impianti audio e luci in tanti famosi locali, in Italia e all’estero. Negli anni d’oro non c’è stata praticamente discoteca che non si è avvalsa dei geniali sistemi creati da Di. Anche alcuni famosi locali all’estero, in Svizzera e in Spagna in particolare, lo hanno reclutato come tecnico per le luci e i suoni. Della passione per il mondo della notte lui, figlio del commendatore Domenico Di, aveva fatto un lavoro che gli procurava tante soddisfazioni.