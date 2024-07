Milan il mercato esplode all' improvviso | dopo Morata in arrivo un altro euro-bomber

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) È unscatenato sul. Con la voglia di fare beneuna stagione difficile e di prendere giocatori di valore che possano alzare il livello della rosa.aver chiuso per Alvaro, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, i rossoneri vogliono piazzare il secondo colpo in attacco prendendo Niclas Fullkrug dal Borussia Dortmund, raddoppiando così le punte a disposizione di Paulo Fonseca e aggiungendo chili e centimetri a un attacco ancora leggerino. I dialoghi tra ile l'entourage del giocatore sono stati avviati da qualche giorno e nelle ultime ore si sarebbe anche raggiunto un accordo sull'ingaggio. Ora però, secondo Sportmediset, sarà da trattare col Borussia Dortmund, proprietario del cartellino, che per cedere il suo giocatore chiede noumeno di 15 milioni.