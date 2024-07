LIVE Darderi-Baez ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-TSITSIPAS (NON PRIMA DELLE 15.00) LADI BERRETTINI-AUGER ALIASSIME NON PRIMA DELLE 17.30 30-0 Non passa la risposta di dritto di Luciano. 15-0e dritto in contropiede vincente del sudamericano. 1-0 Game. Scappa via la risposta di rovescio di. 40-0 Primo scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto dell’argentino. 30-0e dritto ben giocato dal. 15-0 Debole questo rovescio incrociato di. PRIMO SET 12:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match conal. 12:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lucianoe l’argentino Sebastian. 11:57 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro.