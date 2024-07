Lavori nel tratto calenzanese della A1 Autostrade si impegna a ridurre i disagi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024) CALENZANO –in vista per ilA1. Per parlare degli interventi ormai imminenti il nuovo sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, insieme all’assessore aipubblici, Maurizio Sansone, ha incontrato il direttore del IV Tronco diper l’Italia LucaLonga. Ente e azienda hanno condiviso gli interventi previsti: si tratta di attività programmate in orario notturno con l’obiettivo di limitare il più possibile gli impatti sul traffico, tipicamente molto meno sostenuto rispetto alla fascia diurna. Sindaco e assessore hanno chiesto la possibilità di accorpare il più possibile ie ricevere un’informazione preventiva da poter trasmettere ai cittadini in prossimità delle chiusure stesse.