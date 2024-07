Israele la Corte dell’Aja | Israele cessi subito l’occupazione dei territori palestinesi evacui i coloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 - “Lo Stato diha l'obbligo di porre fine alla sua presenza illegale neioccupati il più rapidamente possibile, di cessare immediatamente tutte le nuove attività di insediamento, di evacuare tutti ie di risarcire i danni arrecati”. Lo sostiene lainternazionale di Giustizia dell'Onu, nel suo “parere consultivo” alle richieste dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito alla presenza israeliana nei. Judge and President of the International Court of Justice (ICJ), Nawaf Salam (2nd R) delivers a non-binding ruling on the legal consequences of the Israeli occupation of the West Bank and East Jerusalem at the International Court of Justice (ICJ) in The Hague on July 19, 2024.