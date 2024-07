Inps agevolazioni per i nuclei famigliari | tutte le misure del 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel, l’ha introdotto nuovea sostegno deifamiliari. Levariano dall’Assegno unico universale a bonus specifici per il nido, indennità di congedo parentale e decontribuzione per le lavoratrici madri. Rivediamoleper capire qual è l’entità dell’impattoalla famiglia: aumenti per l’assegno unico universale L’Assegno unico universale rappresenta un importante sostegno economico per le famiglie con figli a carico. Nel, l’ha previsto una maggiorazione dell’importo per venire incontro alle esigenze sempre crescenti delle famiglie. L’assegno, destinato ale famiglie indipendentemente dal reddito, varia in base al numero dei figli e alla loro età, nonché alla situazione economica del nucleo familiare.