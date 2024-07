Il mestiere di informare | Uno stimolo costruttivo al servizio della comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Donatella Tesei* PERUGIA Non posso esimermi, e lo faccio con estremo piacere sia come lettrice che nel ruolo istituzionale che ricopro, dall’augurare un buon compleanno a La Nazione e dal complimentarmi con tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo straordinario traguardo. Anzi, per essere più precisa, più che traguardo direi “tappa intermedia”, perché sicuramente il quotidiano, ormai di fatto istituzione del giornalismo italiano, continuerà a fornire informazione di qualità ai lettori, con grande determinazione e riprovata professionalità. Dal 1859 ad oggi La Nazione ha saputo affrontare sfide e cambiamenti complessi che hanno coinvolto un mondo dell’informazione in continuo mutamento, superandoli con coraggio e soprattutto mantenendo fede al principio guida del giornalismo che è quello di, e formare, con obiettività e responsabilità.