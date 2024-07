Ieri in Campania | tragico incidente sull’A2 addio a Mario e Wilma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 18 luglio 2024. Avellino – ll Questore di Avellino ha adottato, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) la sospensione per 10 giorni dell’attività di un bar di Avellino. L’emanazione del provvedimento nasce nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici irpini svolta dalla Polizia di Stato per prevenire i fenomeni di criminalità e tutelare la pubblica sicurezza. (LEGGI QUI) Benevento – La “Casa di Jonas”, la struttura per i servizi materno infantili, è stata inaugurata oggi in via Mazzoni nel quartiere Pacevecchia. Da settembre sarà operativa e potrà ospitare i bambini problematici affetti dal problema della neuropsichiatria.