Garance Authiè salta la partecipazione al Grande Fratello? L’indiscrezione a sorpresa

(Di venerdì 19 luglio 2024), nienteper lei nella nuova edizione? Il retroscena di Alessandro Rosica Proseguono i lavori verso la nuova edizione deldi Alfonso Signorini, confermatissimo su Canale Cinque anche nella nuova edizione, visto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mandare avanti la linea più seria e meno trash. Forse proprio in questa linea di idee rientra la decisione di non assegnare un posto da concorrente a, la modella che ha avuto una frequentazione con Fedez nelle scorse settimane, la prima donna del post Ferragni per il rapper. Nelle ultime settimane si è parlato a gran voce di uno sbarco nella casa più spiata d’Italia pere anche di Cristiano Iovino, il personal trainer aggredito da Fedez e da un gruppo lo scorso aprile a Milano.