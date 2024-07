Favole da incubo Roberta Bruzzone a Cava Spettacolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domani alle 21.15 la rassegna "" a Ripe San Ginesio ospiterà la criminologacon "da" un viaggio nella manipolazione affettiva mortale. Uno spettacolo-conferenza fatto di storie e di suggestioni, ma anche di valutazioni di comportamenti di manipolazione affettiva e di narcisismo che portano, a volte, troppo spesso, ad uccidere le donne in quanto tali. Con il suo intervento la criminologa intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, che ci spingono ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno, affinché avvenga la presa di coscienza, un passo necessario per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi.