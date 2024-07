Dopo il finale di stagione di The Boys 4 ecco muovi Poster che Anticipano un’Apocalisse nella Stagione 5

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Spoiler da questo punto in poi. La4 non si è conclusa in modo positivo per i nostri eroi, per usare un eufemismo. Billy Butcher ha ceduto al suo lato oscuro (manifestato dal defunto Joe Kessler), uccidendo Victoria Neuman (per essere giusti, la sua quota di teste scoppiate probabilmente meritava un po’ di karma) e iniziando la sua crociata per eliminare tutti i Supes. The4:Scioccante e Nuovi5 Questo lascia il resto della squadra in fuga, con tutti tranne Annie catturati dalle forze di Homelander, mentre il leader incontrastato dei Sette si avvicina sempre di più alla dominazione mondiale. Parlando con LadBible.com, lo showrunner Eric Kripke ha anticipato cosa ci aspetta5.