Dimenticati in auto sotto il sole 12 bambini morti negli ultimi anni | ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Avrebbe chiuso l'senza ricordarsi che la figlia era a bordo, quando il pensiero è andato alla sua bambina di appena un anno era già troppo tardi. La piccola, chiusa nell’abitacolo da ore, si era addormentata per sempre. L'uomo, un trevigiano che lavora a Marcon (Venezia), che si è reso conto di quanto accaduto solo durante la pausa pranzo. Non è la prima volta che tragedie simili accadono nel nostro paese, e non solo. Il “vuoto di memoria” prima del dramma Dal 1998 sono 12 i bimbiperchéinil. Glidue casi, quello di ieri e quello avvenuto nel 2023 a Roma, peraltro sono successivi all'entrata in vigore dell'obbligo dei dispositivi anti-abbandono.