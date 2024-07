Da Saviano a Giletti e Latella le novità dell' autunno di Rai3

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'arrivo di Insider di Roberto, dopo le polemiche per lo stopo scorso anno, con l'autore di Gomorra faccia a faccia con le organizzazioni criminali, e poi Lo Statoe Cose con Massimo, spazio aperto al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati, il lunedì in prime time; il debutto - il 10 settembre - di A Casa di Maria, house talk in cui la giornalista, padrona di casa, offrirà ai suoi ospiti spunti di discussione su politica, economia e cultura. Un format che richiama l'atmosfera conviviale di A casa di Maria, che era in onda su Sky Tg24. In prime time tornano i marchi di punta come Chi l'ha visto? Di Federica Sciarelli, Report di Sigfrido Ranucci, con la messa in onda anticipata alle 20.