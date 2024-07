Come entrare in Aeronautica Militare come VFP1 VFP4 maresciallo e allievo ufficiale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cresce il numero degli italiani che vorrebbe indossare la divisa. Tre ragazzi su dieci, infatti, secondo l’ultimo Osservatorio sulle professioni in divisa realizzato da Skuola.Net nel 2022, vorrebbe intraprendere questa strada. Non è però un percorso semplice, soprattutto per chi desideranell’Aereonauticache fa parte delle forze armate italiane e ha il compito di garantire il controllo e la difesa delle spazio aereo nazionale. Intraprendere una carriera in tale settore è da sempre considerato molto prestigioso grazie alle opportunità uniche di formazione avanzata, all’eccellenza dei suoi programmi di addestramento e alla possibilità di partecipare a missioni di rilevanza non solo nazionale ma anche internazionale.