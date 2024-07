Cesena entusiasmo alle stelle | la ‘Curva Mare’ è sold-out!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Grandein casadopo l’ultima promozione dalla Serie C e in attesa dell’esordio stagionale nel torneo cadetto. I tifosi bianconeri hanno risposto presente. Prosegue a pieno ritmo “Quando gioca ilgioca tutta la Romagna”, la campagna abbonamenti bianconera che a poco più di un mese dall’avvio ha già raggiunto quota 6.779 tessere, facendo registrare il tutto esaurito nel settore Curva Mare. “Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino a domenica 18 agosto, data del matchFC – Carrarese, valido per l’esordio nel Campionato di Serie BKT all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.