Budapest blocca dichiarazione Ue dopo il voto alla Knesset

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'Ungheria hato unaa 27 da parte dell'Ueilcontro la soluzione e a due Stati. Lo fa sapere all'ANSA una fonte qualificata. Il Medio Oriente sarà nuovamente sul tavolo dei ministri il prossimo lunedì al Consiglio Affari Esteri. Si sta discutendo l'agenda per una riunione del Consiglio di Associazione Ue-Israele, in cui Gaza sarà ovviamente al centro del dibattito ma non sarà l'unico tema. "Vogliamo mantenere un approccio bilanciato e affrontare anche altre questioni della nostra cooperazione", spiega un alto diplomatico.