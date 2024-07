Al via l’esodo estivo per le vacanze | ecco quando sarà bollino nero

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Al viacon giorni diil 3 e il 10 agosto. La settimana di Ferragosto vedrà i maggiori spostamenti. Ogni anno, l‘inizio di agosto segna l’inizio del grande esodo, un periodo in cui milioni di italiani si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura. Particolarmente intensa è la settimana di Ferragosto, da sempre, il periodo di punta per leestive. “Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio” Notizie.com fonte foto Ansa La Polizia Stradale, consapevole delle difficoltà che possono sorgere durante questi giorni, raccomanda agli automobilisti di viaggiare con prudenza, pianificare attentamente i loro percorsi e mantenere un atteggiamento di massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti. Aumenterà anche il numero delle Forze dell’ordine sulle strade e autostrade italiane.