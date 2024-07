Aeroporto di Bologna | oggi ritardi nei voli a causa del guasto informatico mondiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 –in ritardo anche all’di, ovviamente, adellegato a Crowdstrike di Microsoft che stando gravi problemi in tutto il mondo. A fine mattina i tardi accumulati sono di circa un paio d’ore e riguardano tutti i. Passeggeri nella stazione Termini durante lo sciopero dei treni, Roma, 7 luglio 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI Il Marconi specifica che in mattinata l’arrivo degli aerei è stato regolare, ma stanno iniziando a crearsinelle partenze adelsoftware delle compagnie aeree che rallenta le operazioni di imbarco e check in. Le società di handling che operano per conto delle compagnie aeree stanno svolgendo molte operazioni manualmente, con una procedura di emergenza, che richiede ovviamente molto più tempo.