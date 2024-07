Uomini e Donne triste annuncio di Davide Donadei dal letto di un ospedale | le sue parole

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha preoccupato i fans die tutti coloro che lo seguono sui social. L’ex tronista infatti ha voluto comunicare unanotizia utilizzando il suo profilo Instagram e condividendo una foto di lui suldi un’. Scopriamo insieme cosa ha scritto e cosa sta succedendo a, che ascelse Chiara Rabbi. Newsparla dall’non sta vivendo un periodo facile per la sua salute e lo ha confermato lui stesso sui social. L’ex tronista diha scritto il seguente messaggio: “CON GRANDE RAMMARICO, VI INFORMO CHE PURTROPPO NON POTRÒ ESSERE PRESENTE ALLA SERATA DI OGGI PRESSO @SUNBEACH MARSALA. È LA PRIMA VOLTA CHE MI TROVO IN UNA SITUAZIONE SIMILE, MA PURTROPPO NON SONO STATO BENE E SONO IN CORSO ULTERIORI ACCERTAMENTI MEDICI.