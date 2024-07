Tuttosport – Felice a Dortmund ma nella vita non ci sono garanzie

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-18 00:58:39 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La Juve è una delle società più operative di questo inizio di calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli lavora per rivoluzionare e migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta in vista della prossima stagione. Dopo aver piazzato già diversi colpi, come Di Gregorio e Douglas Luiz, i bianconeri continuano a lavorare sul mercato e tra i vari oviettivi della Vecchia Signora c’è anche Karim Adeyemi per quanto riguarda gli esterni d’attacco. “Adeyemi? S’è mangiato il più forte” Le parole di Adeyemi sul futuro E proprio il tedesco ha parlato del suo futuro ai microfoni di Ruhr Nachrichten BVB: “Addio al? Non posso dire nulla al riguardo, indosso la maglia del Borussia e nemolto. Manon ci“.