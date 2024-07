Superstrada Vigevano-Malpensa via libera all’appalto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) MIlano, 18 luglio 2024 – Dopo anni di dibattiti, proteste e lungaggini burocratiche, la prosecuzione dellaper, ferma ad oggi a Boffalora dal giorno della sua inaugurazione nella primavera del 2008, entra nella fase esecutiva. È stata infatti appaltata la tranche per i lavori dell’arteria fra Abbiategrasso e, vista come fumo negli occhi dagli ambientalisti per il consumo di territorio e la colata di cemento su aree agricole del Parco Sud Milano e del Parco del Ticino. A essere entusiasta della svolta è invece il centrodestra, da sempre favorevole all’opera viabilistica.