Summit di mercato tra Conte e ADL indicate cinque possibili bocciature | i nomi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella giornata di mercoledì, secondo La Repubblica, c’è stato un primo punto della situazione tra Antonioe Aurelio De Laurentiis a tema calcio. Il Napoli continua la sua preparazione in Val Di Sole, mentre impazzano le voci di calcio. Nelle ultime ore, i rumors più caldi riguardano Victor Osimhen. che sembra essere davvero vicino al Paris Saint Germain. Manca, però, ancora l’accordo tra i due club, con il presidente Aurelio De Laurentiis che spinge per chiudere l’affare senza l’inserimento di contropartite tecniche. Situazione che congela, al momento, ogni possibile altra operazione in entrata, con il club azzurro che ora attende le uscite – compresa, ovviamente, quella del nigeriano ex Lille – per tornare alla carica sulin entrata dopo gli affari Buongiorno, Marin e Spinazzola.