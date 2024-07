Stop a quelle scocciature WhatsApp la nuova funzione sui gruppi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Importante novità per, che ha finalmente trovato una soluzione affinché ci sia il blocco dei messaggi ritenuti molesti. Infatti, come scritto dal sito Fanpage, spesso e volentieri può capitare di essere inserito in alcuniindesiderati e di ricevere delle offerte lavorative. In alternativa può succedere pure che si proponga un modo semplice per guadagnare migliaia di euro. Non sempre è facile liberarsi di questi, quindiha trovato un modo per il blocco dei messaggi in questione. Dunque, la gente vorrebbe evitare di avere deidi spam e questadovrebbe limitare e rendere più serena la vita a tanti. Ma vediamo insieme cosa ha comunicato l’azienda Meta in una nota ufficiale.