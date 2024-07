Sampdoria chi è Giovanni Leoni | il 17enne seguito dalle big! Una squadra in pole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lasi prepara alla prossima stagione di Serie B con l’intenzione di vincere il campionato e tornare in massima categoria. Laagli ordini di Andrea Pirlo è considerata in grado di lottare per le posizioni di vertice e la dirigenza continua a muoversi sul calciomercato. Un talento in grado di imporsi ad alti livelli è, difensore centrale del 2006. Il club blucerchiato lo ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro e rappresenta un patrimonio importante del club. Già dalla prossima stagione potrebbe far parte del gruppo e mettersi in mostra agli occhi delle grandi. Il calciatore potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato ma completare la stagione in blucerchiato.