Run Rome The Marathon da record | numero chiuso a 30mila iscritti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'evento sportivo agonistico più partecipato di sempre nella storia d'Italia, la gara dei, questa è RunThe, decine di migliaia di partecipanti italiani e stranieri provenienti da 130 nazioni del mondo, un successo già grande e che sta letteralmente esplodendo. Mancano otto mesi all'attesissima domenica 16 marzo 2025, per Roma sarà l'anno del Giubileo e quella che si svolgerà sarà la 30^ edizione della maratona a Roma. Un'edizione unica, imperdibile, un compleanno speciale per Roma e per RunTheche per l'occasione sta progettando tante nuove iniziative che faranno ancor più grande questa maratona della Capitale d'Italia che non conosce limiti e confini.