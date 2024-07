Plug-Mi | Ernia presente alla Realness Edition I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non solo, ma anche Noyz Narcos, Da Move e Real Talk. Plus-Mi annuncia il palinsesto dellaL’urban culture festival-MI si era prefissato l’obiettivo di realizzare un’edizione 2024 senza precedenti, che partisse da un ampliamento degli spazi espositivi fino a marcare una netta crescita culturale necessaria per dialogare con un pubblico giovane, che ricerca ‘’, ovvero genuinità in tutto quello che sceglie.-MI 2024 presenta la prima parte del suo palinsesto, che abbraccia questa evoluzione a partire dscelta dei suoi contenuti. In primis la musica: Noyz Narcos suonerà sabato 28 settembre a rappresentare una scena rap senza compromessi straight from the underground, fino ad arrivare ai vertici delle classifiche.