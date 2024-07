Napoli | Conte presenta il suo staff a Dimaro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Evento pubblico nella serata odierna per il, che hato alla folla presente nella piazza principale di, sede della prima parte del ritiro estivo azzurro, lotecnico che accompagnerà Antonio. Lo stesso allenatore ha inaugurato gli eventi sul palco introducendo il suo vice Stellini, lo stesso delle ultime avventure: “A Siena lo chiamo, lui aveva giocato nel Bari, gli dissi: vuoi venire? Sì vengo subito. Ma io: non per giocare, da assistente. Riporta TMW, lui era convinto l’avessi chiamato come giocatore”.poi anche una new entry come Elvis Abbruscato, da lui avuto come attaccante all’Arezzo e ora collaboratore: “E’ una new entry, ha tanto entusiasmo, passione, un ragazzo molto positivo e quindi gli auguriamo il meglio possibile”.