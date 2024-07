LIVE Berrettini-Galan 6-4 3-1 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-ZHANG 40-30 Ace (9°)!!! 30-30 Servizio e comoda chiusura! 15-30 Gran difesa del colombiano, lo scambio riparte e stavolta è incisivo l’attacco di dritto. Chiusura con una pregevole stop volley per lui. 15-15 Doppio fallo (2°). 15-0 Ace (8°)! 1-3 Si mangia anche questo punto il colombiano, con l’errore di dritto sullo slice di. Ecco il break! 40-A Un altro errore di dritto, gratuito, di. Seconda palla break! 40-40 Dritto inside in super del romano! Dopo la gran risposta di rovescio. Sesta parità! A-40 Ace sporco. 40-40 Con la smorzata! A-40vincente. 40-40 Fortunatissima risposta di, steccata di rovescio sulla riga. A-40 Aveva risposto molto bene di dritto lungolinea, poi però l’errore con l’approccio in slice. 40-40 Ancora con la