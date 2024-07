LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | super prestazione di Escalona nelle batterie dei 110 hs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:44 Anche in questo caso con l’ufficialità arriva un tempo migliore. 13.32 per Domergue e miglior crono europeo stagionale di categoria. Si prosegue con la quinta delle sei. 17:42 Ed arriva un altro 13.34, stavolta firmato dal francese Lucas Domergue. Per Ghedina terza posto e qualificazione con 13.93, nel mezzo lo svizzero Sven Rymann (13.90). 17:40 Ci avviciniamo alla quarta heat dei 110 hs. Ancora Italia con Alberico Ghedina in corsia 5. 17:37 13.34! Il crono ufficiale abbassa di altri due centesimi la stupendadell’azzurro, che impatta l’estone Konso. Qualificati anche il ceco Lukas Koptik e lo slovacco Miroslav Krchnavy. 17:35 Che heat di! Vittoria schiacciante in 13.36 e qualificazione in semifinale. 17:34 Sta per iniziare la terza batteria con l’azzurro Kyan Daniel Duffy