L’Inter ha ora due preferenze per il braccetto sinistro | alcuni fattori da considerare – TS

(Di giovedì 18 luglio 2024)continua a cercare di individuare il calciatore adeguato per riempire l’ultima casella ancora vuota della sua difesa, ossia quella didi riserva. LE PISTE CALDE –, acquisita la consapevolezza che Juan David Cabal si trasferirà alla Juventus a partire dalla prossima stagione, si concentra su altre ipotesi per rimpinguare la sua difesa in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto raccontato da TuttoSport, i due nomi sondati con maggior interesse dai nerazzurri sono: Jakub Kiwior, per il quale ci si auspica che l’Arsenal possa rendersi disponibile alla cessione in prestito con diritto di riscatto, e Johan Vásquez, difensore del Genoa per arrivare al quale si potrebbe fare affidamento sui rapporti già costruiti con i rossoblù in merito all’affare Josep Martínez.