Lindstrom-Everton l’affare entra nel vivo | il club inglese prepara una super offerta al Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Jesperè pronto a salutare ildopo una sola stagione. Il danese piace molto all’in vista della nuova stagione. L’avventura di Jespernon è mai decollata e forse non lo farà mai. L’esterno danese arrivato dall’Eintracht solo un anno fa non ha mantenuto le aspettative. Nonostante le tre parentesi targate Garcia, Mazzarri e infine Calzona, il calciatore non si è mai guadagnato un posto da titolare. Tutto ciò, a distanza di un anno, ha permesso alla società di maturare nuove idee circa il futuro del danese. Infatti, ad oggi, non è assolutamente incedibile e potrebbe partire con la giusta. Quest’ultima, con ogni probabilità verrà presentata dall’. Ildi Premier League è a caccia di un profilo come quello di, motivo per il quale starebbendo una ricca