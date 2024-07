Il padre la dimentica nell’auto | la sconvolgente morte di una bambina di 1 anno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) E’ successo di nuovo. Nonostante anche i dispositivi resi obbligatori per scongiurare tragedie che hturbato profondamente anche chi non è un genitore. Unadi 1è morta dentro l’auto,ta dal. La notizia è stata diffusa dall’Ansa, che ha appreso della terribile vicenda da fonti sanitarie. Unaorribile, quella della piccolina che è rimasta chiusa all’interno dell’abitacolo dell’auto rimasta posteggiata per alcune ore sotto il sole a Marcon, in provincia di Venezia. Secondo quel che è stato riferito all’agenzia di stampa, ilsi è avveduto dellanza quando è tornato al parcheggio, dove ha visto la figlia dentro la vettura e ha chiamato subito i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, traferita al pronto soccorso, non c’era più nulla da fare.