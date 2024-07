I finanziamenti a chi si impegna a migliorare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sacconi La sanità si conferma uno dei temi di maggiore conflitto tra maggioranza e opposizione. Delude tuttavia una polemica che ruota attorno al finanziamento del servizio sanitario nazionale come se con più risorse tutto andrebbe per il meglio. Ovunque, dal Veneto alla Toscana, alla Calabria. Eppure sono evidenti le profonde differenze tra Regioni, anche contigue, sotto il profilo non solo delle prestazioni ma anche dei costi. Se ne deduce che il confronto dovrebbe in primo luogo riguardare i modelli organizzativi e di misurazione delle performance. Permane la fragilità dei servizi territoriali, prima linea del sistema. Nei distretti le centrali operative per lo “smistamento” del bisogno, le strutture di assistenza domiciliare, i servizi di igiene pubblica sono spesso deboli o assenti.