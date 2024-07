I 165 anni de La Nazione Giani | E’ una istituzione Funaro | Sostenne la Firenze alluvionata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – “Laè un’”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenioalla festa per i 165de La. Il governatore inquadra storicamente i primi passi del giornale. “Con la pace di Villafranca - dice- si concepisce un’Italia con tre stati. Ricasoli vuole invece l’unità d’italia. Per dare forza al suo messaggio oggi si farebbe un sito internet. Allora la comunicazione era la carta. Il primo vero numero è del 14 luglio ma non aveva l’autorizzazione della prefettura. Il vero primo numero del giornale è quello del 19 luglio. Nelle parole degli editori ho colto l’espressione di informazione come etica. Oggi i social trasformano l’informazione, ma spingono a cercare il like e inducono verso la fake news. Per questo tenere ben presente l’etica è importante”.