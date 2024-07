Gudmundsson in prestito oneroso! Ma Inter in autunno rischi ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’non molla la pista. Il centravanti islandese rimane un obiettivo per l’attacco, anche se da Viale Liberazione dicono di no. FORMULA – L’lavora sotto traccia pere lo fa con gli agenti dell’attaccante islandese. Si studia la formula più congeniale sia per il club nerazzurro, in seno alle sue disponibilità economiche, che per il Genoa. E l’ultima idea sarebbe, scrive il Corriere dello Sport, quella di proporre al Grifone undi 10 milioni di euro. Unperò con diritto ma non d’obbligo. Si tratta di una formula particolare, che comunque, visto già l’esoso investimento iniziale, porterebbe poi l’a comprare quasi in maniera scontata l’islandese alla fine dell’anno.