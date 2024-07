Firenze raid di finestrini rotti in via di Soffiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 - Spaccate ai vetri a delle auto ain via di, circa all’altezza del Boschetto, per cercare qualcosa da rubare anche se di prezioso non vi fosse niente: una pratica delinquenziale che purtroppo sta dilagando in zona, come lamentano i residenti. Via diin particolare pare meno sicura nelle ore serali da quando è stato fatto chiudere il circolo del Boschetto, riaperto come punto distributori automatici che vengono chiusi al tramonto; senza il bar a fare da presidio e portare passaggio di persone, adesso la notte nella strada sono più frequenti furti e vandalismi. Sono statialmeno tre vetri nelle ultime due notti: una nella notte tra martedì e ieri e uno stanotte.