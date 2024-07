Festival del Giornalismo d’Inchiesta 2024 | ospiti illustri e programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ancona, 18 luglio– Come da tradizione, l’organizzazione è affidata al circolo culturale Ju-Ter Club Osimo ed al Circolo +76. Ancora una volta saranno numerosi gliche interverranno nei cinque appuntamenti inper quest’edizione. A partire dal 4 settembre, nella sede nazionale della Lega del Filo d’oro di Osimo, dove sarà ospite il giornalista e ritrovato volto Rai Massimo Giletti. Il cronista - reduce dal recente rientro nella tv pubblica e da una maxi-inchiesta sulla Strage di Ustica dopo anni a La7 ed una lunga militanza in Mixer di Giovanni Minoli, anche lui ospite passato del- colloquierà sul palco col direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, raccontando il suo impegno pluridecennale per il buone la ricerca della verità.