Dynamite 17 07 2024 250 volte Elite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) AEW International Championship: MJF vs Will Ospreay (4,5 / 5) Un match epico di quasi 60 minuti. Nelle fasi finali, Ospreay ha esitato nell’eseguire la Tiger Driver ’91 su MJF. L’arbitro è stato messo KO e MJF ha colpito Ospreay con ilDiamond Ring per la vittoria. Vincitore: MJF (nuovo AEW International Champion) Dopo il match, MJF viene soccorso con ossigeno mentre si vanta della sua vittoria. BACKSTAGE: Arkady Aura intervista Mark Briscoe, Max Caster e Anthony Bowens. Caster fa il suo pitch a Briscoe affinché The Acclaimed si unisca al Team AEW per Blood & Guts. Briscoe ricorda come lo abbiano aiutato quando l’lo ha attaccato, ma dice che la decisione non spetta solo a lui. Swerve Strickland e Prince Nana si uniscono alla conversazione. Swerve ammette di aver avuto problemi con Caster in passato, ma sa di cosa sono capaci.