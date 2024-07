Dopo l’autopsia Claudio Togni torna nella ‘sua’ Paladina | sabato l’addio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024)il riconoscimento ufficiale del corpo eche si è svolta ieri (mercoledì 17 luglio) all’obitorio civico di via Ponzio a Milano, la salma dipuò finalmentere a, dove20 luglio alle 16 sono stati fissati i funerali del 59enne tecnico della Italgen, disperso il 28 giugno nell’Adda e ritrovato senza vitadieci giorni di estenuanti ricerche. La famiglia si è rivolta all’avvocato Vanessa Bonaiti, presente all’esame autoptico insieme al perito Lavinia Mastroluca. “Dalle primissime indicazioni – commenta il legale – pare che la causa del decesso sia da attribuire proprio ad annegamento e non a un malore che avrebbe provocato la caduta in acqua”. L’esito definitivo delle perizie è atteso entro 60 giorni, ma non è da escludere un prolungamento delle tempistiche.