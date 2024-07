DC Comics annuncia ALL IN e il nuovo universo ABSOLUTE

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) Durante una live sul canale YouTube di DC, gli scrittori Scott Snyder e Joshua Williamson hanno confermato che DC sta per lanciare una nuova iniziativa editoriale, con il titolo di “All In“. Per Snyder l’obiettivo è riunire tutti sotto un obiettivo comune, ovvero quello di celebrare il fumetto. Williamson ha confermato che l’idea principale consiste nell’introdurre molte novità, senza ignorare gli elementi storici della DC. Parte di questa iniziativa è anche la creazione di un, “DC,” in cui parteciperà lo stesso Snyder e che presenterà un approccio moderno a molti personaggi. DC vuole creare unche possa coesistere con l’attualeDC. DC’s All In #1 partirà a settembre e ad ottobre ogni testata verrà coinvolta in questo evento.