Copertura della palestra per i campionati giovanili

(Di giovedì 18 luglio 2024) BASTIA UMBRA - "Procedere con una variante in corso d’opera sullascuola media ‘Colomba Antonietti’, per l’omologazione anche in deroga alle altezze minime previste dalla Fipav, così da consentire di ospitare le gare deidi volley in questa struttura". E’ quanto sollecita l’opposizione in consiglio comunale con un’interpellanza - firmata congiuntamente da Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Paola Lungarotti, Giulio Provvidenza, Stefano Santoni e Francesca Sforna – presentata al sindaco e all’assessore competente. "Lo scorso 3 aprile - viene ricordato nell’interpellanza -, si è proceduto all’aggiudicazionegara per l’affidamento dei lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzionea seguito del terremoto del 2016.