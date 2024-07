Circeo attive tre aree di sosta in via Capponi | parcheggi gratuiti per l’utenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024) San Felice, 18 luglio 2024 – Per fronteggiare il problema della carenza dia servizio del centro storico di San Felice, a partire da oggi, giovedì 18 luglio, sarannotrediin via, a due passi dall’anfiteatro di Vigna La Corte, da lì agevolmente raggiungibile a piedi. La misura era stata preannunciata dall’Amministrazione Comunale nelle scorse settimane e in questi ultimi giorni sono state concluse le procedure burocratiche che hanno portato all’attivazione di queste trediche consentiranno di alleggerire il carico veicolare che quotidianamente, specie in orario serale, si riversa sul centro storico.