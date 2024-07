Caldo Estremo | Stop al Lavoro in Cantieri e Campi dalle 12 | 30 alle 16

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pescara - Nel contesto di un'estate particolarmente calda, l'Abruzzo introduce misure drastiche per proteggere i lavoratori esposti al sole. L'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, vieta l'attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e neiedili12:3016, nei giorni in cui il rischio di esposizione al sole è classificato come "alto" sulla mappa del rischio consultabile su www.worklimate.it. L'obiettivo principale della misura è prevenire gravi patologie dovuteelevate temperature ambientali, come lo stress termico e colpi di calore, che possono avere conseguenze anche letali per i lavoratori. L'ordinanza specifica che restano valide le disposizioni sindacali comunali compatibili e gli obblighi delle aziende per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti.